كيفية الحصول على البطاقة الذهبية في دولة الجزائر عام 2024

تسعى الحكومة الخاصة بدولة الجزائر بشكل مستمر إلى توفير العديد من المزايا المتنوعة لمواطنيها ومن ضمن هذه الخدمات الخدمة المقدمة من قبل هيئة البريد الجزائري للحصول على تلك البطاقة الجزائرية، ويهتم الكثير من الأشخاص في الجزائر بمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على تلك البطاقة، وسوف نوضح لكم هذه الطريقة بالتفصيل خلال مقالنا هذا، بالإضافة إلى شروط البطاقة الذهبية.

كيفية الحصول على البطاقة الذهبية في دولة الجزائر

يمكن الحصول بكل سهولة على البطاقة الذهبية داخل دولة الجزائر، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة، وهي تتمثل فيما يلي:

● سجل الدخول إلى الموقع الخاص ببريد الجزائر.

● بعد ذلك اضغط على الأيقونة الخاصة بطلب البطاقة الذهبية.

● ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح داخل الأماكن المخصصة لها.

● بعد ذلك حمل المستندات المطلوبة.

● ثم اضغط فوق الأيقونة الخاصة بتأكيد الطلب حتى يتم استكمال العملية.

شروط البطاقة الذهبية بالجزائر

قد أوضحت هيئة البريد الخاصة بدولة الجزائر شروط البطاقة الذهبية وهي تتمثل فيما يلي:

● صلاحية هذه البطاقة سارية لفترة قدرها ثلاث أعوام.

● كما أن عملة البطاقة هي الدولار الأمريكي والسحب بعملة البلد وذلك خارج الجزائر.

● يستطيع حامل البطاقة أن يقوم بإجراء عمليات الشراء على الإنترنت أو أيضًا الشراء المباشر من خلال أجهزة نقاط البيع سواء داخل البلد أو خارجها.

● حدود السحب النقدي في اليوم من خلال أجهزة الصرف الآلي في العراق بمبلغ قدره 500 دولار أمريكي.

● حدود السحب النقدي في اليوم من خلال أجهزة الصرف الآلي وذلك خارج العراق مبلغ قدره 1800 دولار أمريكي.

● أقصى حد للسحب الشهري مبلغ قدره 20 ألف دولار أمريكي.

● يستطيع حامل البطاقة أن يحمل بطاقة إضافية بنفس الحساب الخاص بالبطاقة الرئيسية.