مبروك النجاح لطلاب تربية نينوي “نتائج الثالث متوسط العراق 2024” الدور الأول بالاسم فقط

هناك كثير من الطلبة والطالبات المقيدين بالصف الثالث متوسط لديهم رغبة كبيرة للغاية في التعرف على النتيجة الخاصة بهم ومن الجدير بالذكر ان وزاره التربيه والتعليم العراقيه قامت بذكر كافة التفاصيل التي تخص ظهور النتيجة لجميع الطلاب والطالبات فيمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني بواسطة الذهاب للموقع الرسمي الخاص بالوزارة، من خلال السير على سلسلة من الخطوات البسيطة والسهلة التي اوضحتها الوزارة، فيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل اللازمة للاستعلام عن النتيجة.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

هناك كثير من الطلاب يريدون التعرف على النتيجة الخاصة بهم بالثالث المتوسط فيمكن لهما الحصول عليها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوه الاولى الانتقال لموقع الوزارة الرسمي من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية لاختيار زر نتائج الثالث متوسط من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

بعد ذلك لابد من كتابة الرقم الامتحان الخاص بالطالب

في النهاية يتم النقر على زر استعلام، ومن ثم سوف تجد النتيجة أمامك.

رابط استخراج نتيجة الثالث متوسط 2024

أرفقت وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة والطالبات موقع رسمي للحصول على النتيجة فيمكن لجميع الطلاب أن يحصلوا على نتيجتهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، فهذا حرصًا من الوزارة على توفير الوقت والجهد على كل الطلبة والطالبات في حصولهم على النتيجة، وتجدر الإشارة بأن وزارة التربية والتعليم العراقية قالت إنها تراعي عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، ليحصل الطلاب على حقهم بالدرجات.