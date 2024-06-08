ما هي خطوات التقديم على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية والشروط الخاصة بالاستفادة

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العديد من المعاشات للمستحقين، بما في ذلك منحة الزواج التي تعد من أهم المنح التي تقدم لدعم مختلف شرائح المجتمع في الزواج، وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن منحة الزواج تصرف للمستفيدة من معاش المتوفى بعد تسجيل عقد الزواج لدى الجهات المختصة وتقديم الوثائق المطلوبة، ومع ذلك هناك بعض الشروط التي يجب مراجعتها باستمرار للتأكد من أهلية الشخص للاستفادة.

الشروط الخاصة بالاستفادة من منحة الزواج في المملكة

يتم تقديم منحة الزواج للنساء اللواتي يتلقين معاش الأب أو الزوج بعد وفاته، وهناك مجموعة من الشروط المرتبطة بها وتشمل الأتي:

تكون المرأة التي تقدم الطلب وريثة للشخص المتوفى، وأن تكون مؤهلة للحصول على المعاش الخاص به قانونيا.

يمكن للأرملة أو الابنة أو الأخت وكذلك حفيدة الشخص المتوفى الاستفادة من هذا الدعم.

تمنح هذه الإعانة عند زواج المرأة المستفيدة، بشرط أن يكون الزواج موثقا رسميا.

تسجيل عقد الزواج للحصول على المنحة تلقائيا بعد ذلك.

إذا تأكد أن المرأة مطلقة أو أن زوجها متوفي يدرج اسمها ضمن قائمة الأشخاص الذين يتلقون المعاش الأساسي بعد انتهاء منحة الزواج.

ينبغي الاستفسار عن المستندات الرسمية اللازمة، والتي يجب تقديمها بالإضافة إلى اشتراك السيدة في نظام التأمينات.

يجب أن تتلقى المرأة الدعم لمدة عام واحد.

ينبغي أن تكون مقدمة الطلب حاملة للجنسية السعودية ومقيمة في المملكة.

ما هي خطوات التقديم على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

إذا رغبت المرأة في التقديم للحصول على منحة الزواج في المملكة فعليها التعرف على الخطوات المطلوبة لذلك، سنوضح هذه الخطوات في ما يلي: