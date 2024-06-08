شوف أقوى المباريات.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وخطوات فك الشفرة على نايل سات وعرب سات

يبحث المواطنين داخل الجزائر عن تردد القنوات الرياضية، ومن أشهر الترددات هو تردد قناة الأرضية الجزائرية التي تقدم محتوى رياضي متميز، كما أنها تعد قادرة على تقديم الكثير من المباريات الرياضية لمختلف البطولات المذاعة في الجزائر وخارجها، ومن ضمن البطولات التي تعرضها هي بطولة أمم أفريقيا، ولكي يتم البدء في استقبال القناة يجب معرفة التردد الجديد الذي سنوضحه قريبا لكم.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

بعد أن يتمكن الفرد من العثور على تردد قناة الأرضية الجزائرية، يمكنه البدء في استقبال القناة حتى يتمكن من مشاهدة المباريات التي تعرضها القناة، والتي تعد محلية وقارية، وتحرص قناة الأرضية الجزائرية، على بث المباريات بجودة عالية، بالإضافة إلى حرصها على تقديم مميزات كثيرة للمشاهدين، وتلك المميزات هي التي تجعل عدد كبير من المشاهدين يرغب في تحميل القناة بالتردد الجديد، والذي تم توضيحه على الصفحة الرسمية للقناة عبر الإنترنت، لذا جاء التردد متمثل في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11680.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

تعد قناة الأرضية الجزائرية هي من ضمن القنوات التي تمتلك شفرة، وحتى يتم مشاهدة محتوى القناة يلزم أن يتم فك الشفرة فور تحميلها واستقبالها على التلفاز، ولهذا تتمثل خطوات فك الشفرة في الآتي: