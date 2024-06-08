استعلم باسمك منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عموم المحافظات كشوفات وزارة العمل

تصدرت منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حيث يترقب العديد من المواطنين في العراق الإعلان عن هذه الأسماء حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية دعماً كبيراً للأسر الأكثر احتياجاً من خلال هذا البرنامج بهدف مساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من أجل التحقق من قبول طلبات الرعاية الاجتماعية أم لا، ووضعت أيضا بعض الشروط للقبول ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية

أن يكون مقيماً في العراق بشكل دائم.

يلزم تقديم جميع الأوراق والوثائق المطلوبة بشكل صحيح وموثق.

أن تتراوح عمر المتقدمة ما بين 15 و55 سنة.

وأما الرجال يتراوح أعمارهم مابين 18 و60 سنة.

ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات ذات قيمة عالية، مثل العقارات أو الثروات الأخرى.

تعد هذه الشروط أساسية لضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجاً، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن لكافة مستفيدي الرعاية الاجتماعية الاستعلام من خلال منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 باتباع الخطوات:

توجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “ مظلتي “.

اضغط على خيار “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

قم بتحديد الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة، وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

اضغط على زر “الاستعلام” لتظهر لك كشوفات بأسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك تحميل الكشوفات بصيغة PDF بسهولة وحفظها على جهازك.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين التحقق من استحقاقهم للدعم والاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الاجتماعية.