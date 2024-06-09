الحكومة المغربية تحسن مستوى المعيشة..الدعم الاجتماعي في المغرب

الدعم الاجتماعي في المغرب يعتبر أداة رئيسية تقدمها الحكومة المغربية بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع في الآونة الأخيرة، هناك اهتمام متزايد بالرعاية الاجتماعية وبعض مبادرات التنمية المستدامة في المغرب الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة كيفية التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي 2024.

الفئات المؤهلة للحصول على الدعم الاجتماعي في المغرب

تعمل الحكومة المغربية على تقديم الدعم للأفراد الذين يحتاجون ذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية سنوضح الآن الفئات التي تستحق هذا الدعم:

كل الأفراد المدرجين في السجل الاجتماعي الموحد.

الأسر الفقيرة.

أصحاب الإعاقة الذهنية.

من يمتلك إعاقة حسية.

أصحاب الإعاقة المركبة.

ذوي الإعاقة الجسدية.

جميع العائلات التي تواجه تحديات البطالة أو الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

خطوات التحقق من الأهلية للحصول على الدعم المباشر في المغرب

توجد عدة إجراءات يجب اتباعها للتحقق من أهلية الحصول على الدعم، وتتلخص فيما يلي: