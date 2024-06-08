رابط مظلتي pdf .. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 من وزارة العمل

لم يتم الإعلان حتى وقتنا الحالي عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 لذلك تزايدت معدلات البحث عنها من قبل مواطني العراق إذ يعد هذا الدعم أحد أشكال المساعدة التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة بهدف توفير حياة معيشية كريمة لهم. تهدف هذه المساعدات إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المستحقة، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 عبر المنصة الرسمية، حيث ينبغي أن ننوه إلى أن وزارة العمل العراقية قد أعلنت عن شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مواطناً عراقياً ويحمل الجنسية العراقية.

أن يكون الفرد مقيماً في إحدى المحافظات العراقية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاماً عند تقديم الطلب.

ألا يكون للمتقدم دخل ثابت شهري.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

ألا يمتلك الشخص أي دخل ثابت شهري.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن تصل المساعدة إلى المواطنين الأكثر احتياجاً، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024

أكد مصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يجري حالياً فحص الطلبات المقدمة من المواطنين من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية بعد اعتمادها من الجهات المسؤولة من خلال اتباع مجموعة منا الخطوات التالية:

توجه إلى منصة مظلتي .

اضغط على تبويب “قسم هيئة الرعاية الاجتماعية”.

انقر على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

أدخل اسم المحافظة التي يقيم فيها الشخص المستعلم

أدخل جميع المعلومات المطلوبة لتسجيل الطلب، والتي تشمل الرقم القومي للمستعلم والاسم.

اضغط في النهاية على أيقونة “البحث”

وبعد ذلك، ستظهر الكشوف بشكل مباشر، ويمكن للمستعلم تحميل الكشوف على جهازه الشخصي وفتحها للبحث عن اسمه.