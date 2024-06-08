“بالاسم فقط” موقع نتائج الصف التاسع 2024 اليمن عبر موقع وزارة التعليم و yemenexam.com

موقع نتائج الصف التاسع 2024 اليمن تقترب وزارة التربية والتعليم على تفعيله للطلاب حتى تساعدهم في الاستعلام على درجاتهم بكل سهولة، ويزداد ترقب الطلاب وذويهم في كل المحافظات اليمنية في انتظار الإعلان عن النتيجة التي تعد أهم نتيجة في حياتهم بسبب دورها الكبير في تحديد مستقبلهم و مسارهم التعليمي، ونوافيكم بالمزيد من التفاصيل في السطور التالية عن كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد.

موقع نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

من خلال موقع نتائج الصف التاسع 2024 اليمن يستطيع كل طالب وطالبة أن يستعلم عن نتيجته ويتعرف على الدرجات في كل المواد بشكل مفصل، وذلك بعد اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي.

أو موقع http://yemenexam.com/

بعدها سجل الدخول عن طريق كتابة بيانات الطالب.

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح.

انقر على عرض النتيجة.

ستظهر الدرجات بالتفصيل باسم الطالب.

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وسيتم تفعيل موقع نتائج الصف التاسع 2024 اليمن بمجرد أن تكتمل عملية التصحيح والمراجعة في اللجان المختصة، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد تاريخ بعينه للإعلان عن النتيجة، ولكن من المتوقع أن تكون متوفرة خلال نهاية شهر يونيو الحالي، وتتم الاختبارات وسط أجواء أمنيه احترازية، وذلك للتأكد من أن تتم الامتحانات بشكل منظم وساعد الطلاب على التركيز ويعكس هذا جهد الوزارة في تقديم أعلى جودة ممكنة لتوفير مستقبل واعد للشباب اليمني.

وقد أكدت الوزارة أنه بمجرد أن تنتهي التصحيح ورصد الدرجات سيتم توفير نتيجة الطلاب من خلال موقع الإلكتروني الرسمي، كما يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم تليفونيًا عبر الاتصال بالرقم الموحد 161، وإرسال على ذات الرقم وكتابة بيانات الطالب.