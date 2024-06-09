وزارة الإسكان السعودية تعلن.. الدعم السكني في السعودية 1445

تسعى وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية السعودي إلى توفير دعم سكني للمواطنين السعوديين، بهدف تمكينهم من الحصول على مساكن ملائمة يتم ذلك من خلال تقديم تمويل مدعوم وحلول سكنية شاملة تساهم في تحسين نمط الحياة، وتعزيز حقوق امتلاك المسكن بين أفراد المجتمع، تهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى المعيشة وضمان استقرار المجتمع مما يتيح للأفراد العيش في بيئة سكنية مناسبة وآمنة تلبي احتياجاتهم الأساسية.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

عند الرغبة في الحصول على معلومات حول الدعم السكني الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، يتم اتباع الخطوات التالية على المنصة الرسمية السكني:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني.

اضغط على خيار تسجيل الدخول.

انقر على زر “التالي”.

اختار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خيار استحقاق من طلب الدعم.

سجل رقم التحقق الخاص بك.

سجل عنوان بريدك الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

اضغط على زر “استعلام”.

شروط الحصول على الدعم السكني

للاستفادة من فوائد برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية يجب أن تتوفر لدى مقدم الطلب عدة شروط وضعتها وزارة الإسكان السعودية وفيما يلي توضح الشروط المطلوبة: