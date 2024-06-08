قوم وزع الببس انت نجحت.. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية الان (بعد التعديل).. استخرج نتيجتك يلا

بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 رسميا في العديد من المحافظات، شهدت محافظة المنوفية اهتمام متزايد من قبل الطلاب وأولياء الأمور، الذين بادروا بالبحث المكثف حول المواعيد المتوقعة لإعلان النتائج. من المقرر أن تتم عملية تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات في المنوفية قبل إعلان النتائج الرسمية، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية

يستطيع للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية للعام الدراسي 2023-2024 من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي أو بوابة محافظة المنوفية.

اختيار مستوى التعليم المطلوب.

تحديد نتائج الصف الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحديد العام الدراسي الجاري 2023-2024.

إدخال المعلومات الشخصية للطالب المعني.

النقر على زر عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد محمود الفولي، بقوة إلى أن عمليات الكنترول قاربت على الانتهاء تماما في جميع المراحل، بدءا من عمليات التصحيح وانتهاء بمراجعة الدرجات، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو الورقية، وأشار إلى أن الخطوة الوحيدة المتبقية قبل توقيع المحافظ على نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الثاني لعام 2024 في محافظة المنوفية هي جمع الدرجات، كما أكد أن التقديرات الأولية لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية للفصل الثاني تظهر تحسن ملحوظ في العديد من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.