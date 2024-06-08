مبروك للجميع.. ظهرت حالا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس والاسم عبر موقع نتيجة نت

يترقب الأهالي والطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات وفي انتظار ظهور النتيجة والتي من المتوقع أن يتم ظهورها في خلال الساعات القادمة على هيئة PDF وبكل سهولة ويسر، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة فقط من خلال الاسم ورقم الجلوس، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج فور اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نتيجة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية من خلال عدة خطوات بسيطة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ومن أهم تلك الخطوات مايلي:

يتعين عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية وذلك عبر الرابط التالي

يتعين عليك بعدها النقر على المرحلة التعليمية واختيار الشهادة الإعدادية

يتعين عليك بعدها اختيار محافظة القليوبية والتي يتبع لها الطالب

يتعين عليك بعدها إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص

يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة النتيجة للاستعلام عنها.

رابط الاستعلام عبر نتيجة نت

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة طرق للحصول على النتيجة وذلك تخفيفا على الطلاب ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتيجة نت وذلك عبر اتباع عددٍ من الخطوات ومن أهم تلك الخطوات ما يلي :

يتعين عليك أولا الدخول إلى موقع نتيجة نت

ثم الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية

ثم يتعين عليك إدخال رقم الجلوس

ثم يتعين عليك في الخطوة الأخيرة الضغط على الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة لتظهر لك الدرجات كاملة.

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال مديرية التربية والتعليم في القليوبية