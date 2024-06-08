” نتيجة نت” استعلم نتائج الشهادة الاعدادية القليوبية ثالثة اعدادي برقم الجلوس

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة انتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية الترم الثاني بنسبة نجاح 81.6%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.88%، وذلك بحضور سماح إبراهيم من وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية. تقدم المحافظ بالتهنئة للطلبة الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. وقدم شكره لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها على جهودهم المبذولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية

أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بنجاح الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجميع. وأكد على أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس الجديدة في مراكز ومدن المحافظة، بهدف خفض الكثافة الطلابية والحد من الفترات الدراسية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وقد أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، سماح إبراهيم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات بلغ 111.750 ألف طالب وطالبة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة والمديرية لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودقة. وأشارت إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين العملية التعليمية بكافة جوانبها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نشرح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية

الولوج إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية او من خلال نتيجة نت

الولوج إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية او من خلال نتيجة نت ادخل العنوان الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية في شريط العنوان.

النقر على الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب:

بعد الدخول إلى الموقع، ستجد قائمة بالإدارات التعليمية.

اختر الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب من القائمة المتاحة.

ابحث عن الرابط أو الزر المخصص لتحميل نتائج الشهادة الإعدادية.

اضغط على هذا الزر لتنزيل ملف النتائج.

البحث عن نتيجتك بالاسم:

افتح الملف الذي تم تنزيله والذي غالبًا ما يكون بصيغة PDF.

استخدم خاصية البحث في المستند للعثور على اسم الطالب.

التأكد من النتيجة برقم جلوس الطالب:

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية بسهولة ويسر، سواء عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة أو عبر موقع نتيجة نت. تأكد دائمًا من إدخال البيانات بدقة لتجنب أي أخطاء في عرض النتائج.