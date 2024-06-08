لولو تقدم أغاني ممتعة قبل العيد..تردد قناة وناسة كيدز Wanasah على النايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع الأغاني

قناة وناسة من أفضل القنوات الفضائية التي خصصت لجميع الأطفال العربية الصغيرة لأنها تفرح كافة الأطفال الصغيرة وتسعد أوقاتهم كما تقدم القناة الأغاني والأناشيد التي يبحث عنها العديد من الأطفال الصغيرة كما يمكن تنزيل تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV بكل سهولة على النايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة جميع الأغاني التي يحبها الأطفال كذلك لأنها نالت إعجاب عدد لا حصر له من الأطفال ولها عدد من المتابعين في بلادنا لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة في الفترة الأخيرة لمشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة كل يوم.

أحدث تردد لقناة وناسة كيدز Wanasah TV

سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية ومن أهمها القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة على القناة الفضائية المجانية كما يلي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

ضبط تردد قناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما الجودة: SD.

طريقة تنزيل قناة وناسة على جهازك