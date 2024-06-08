“إلحق عرض العيد بـ 5 آلاف بس!” هاتف أوبو الجديد لمحدودي الدخل بمواصفات رهيبة!

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“إلحق عرض العيد بـ 5 آلاف بس!” هاتف أوبو الجديد لمحدودي الدخل بمواصفات رهيبة!

أصبحت أسعار هواتف المحمول باهظة الثمن حتى أصبحت تفوق قدرات المواطنين من محدودي الدخل، ولكن أطلت علينا شركة أوبو مؤخرا بهاتف جديد ذات مواصفات جيدة وسعر مناسب جداً لتلك الفئة وهو هاتف oppo A18 , ومنذ الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل في السوق.

مواصفات هاتف oppo A18

يشتمل هاتف oppo A18 على الكثير من المواصفات الرائعة والتي منها ما يلي:

اسم الهاتفOppo A18
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع المعالجميدياتك Helio G85
الرامات٤ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةيدعم
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦,٥ بوصة
معدل التحديث٩٠ هرتز
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٨ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٥ ميجا بيكسل
هاتف oppo A18
هاتف oppo A18

مميزات هاتف oppo A18

أما عن مميزات ذلك الهاتف فهي كثيرة ومتعددة، وسوف نوضح منها ما يلي:

  • حيث أن أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى سعة تخزين داخلية جيدة جداً تمكنك من تحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.
  • كذلك أيضاً يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن.
  • كذلك أيضاً يدعم شحن سريع حيث يقوم بشحن البطارية كاملة في وقت قصير.
  • كذلك أيضاً يدعم أشكال وألوان عصرية وحديثة ومتنوعة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • وأيضا يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة غاية الروعة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية نقية وواضحة.

سعر هاتف oppo A18

  • أما عن سعر ذلك الهاتف فهو يعد من أهم مميزاته وذلك لأنه يباع في الأسواق المصرية مقابل سعر ٥ آلاف جنيه مصري.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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