“إلحق عرض العيد بـ 5 آلاف بس!” هاتف أوبو الجديد لمحدودي الدخل بمواصفات رهيبة!

أصبحت أسعار هواتف المحمول باهظة الثمن حتى أصبحت تفوق قدرات المواطنين من محدودي الدخل، ولكن أطلت علينا شركة أوبو مؤخرا بهاتف جديد ذات مواصفات جيدة وسعر مناسب جداً لتلك الفئة وهو هاتف oppo A18 , ومنذ الإعلان عنه وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل في السوق.

مواصفات هاتف oppo A18

يشتمل هاتف oppo A18 على الكثير من المواصفات الرائعة والتي منها ما يلي:

اسم الهاتف Oppo A18 نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع المعالج ميدياتك Helio G85 الرامات ٤ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦,٥ بوصة معدل التحديث ٩٠ هرتز عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٨ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل

مميزات هاتف oppo A18

أما عن مميزات ذلك الهاتف فهي كثيرة ومتعددة، وسوف نوضح منها ما يلي:

حيث أن أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى سعة تخزين داخلية جيدة جداً تمكنك من تحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.

كذلك أيضاً يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن.

كذلك أيضاً يدعم شحن سريع حيث يقوم بشحن البطارية كاملة في وقت قصير.

كذلك أيضاً يدعم أشكال وألوان عصرية وحديثة ومتنوعة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وأيضا يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة غاية الروعة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية نقية وواضحة.

سعر هاتف oppo A18