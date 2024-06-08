“كل الشفرات بين ايديك” شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 للأسلحة والصحة والسيارات.. مضمونة 💯

مع دخول الإجازة لجميع الطلاب من الكبار والصغار وزاد البحث عن شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 وعن طريقة تنزيلها سواء على أجهزة الكمبيوتر أو على الهواتف المحمولة المختلفة سواء أندرويد أو آيفون، وذلك حيث تعتبر لعبة جاتا سان اندريس هي واحدة من أهم وأفضل الألعاب الإلكترونية التي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة نظراً لواقعيتها وطريقتها المحمسة والمشجعة للجميع.
شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024
كل من يلعب تلك اللعبة يسعى إلى معرفة أكبر عدد ممكن من شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 حيث تساعد تلك الشفرات اللاعب على الارتقاء بمستواه، ومن أهم وأفضل الأكواد هي:-
|للحصول على حزمة أسلحة (1)
|PROFESSIONALSKIT
|وضع العصابات في أي مكان في اللعبة
|ONLYHOMIESALLOWED
|للحصول على حزمة أسلحة (2)
|UZUMYMW
|محادثة البنات للاعب
|BEKKNQV
|للحصول على حزمة أسلحة (3)
|LXGIWYL
|جذب جميع الأشخاص لعصابتك
|SJMAHPE
|لإنهاء مطاردة الشرطة أياً كان عدد النجوم
|TURNDOWNTHEHEAT
|سيارات مخفية
|WHEELSONLYPLEASE
|لجعل جسم اللاعب نحيف
|KVGYZQK
|تحويل لون جميع السيارات إلى اللون الأسود
|IOWDLAC
|تفعيل مطاردة الشرطة لأعلى مستوى
|BRINGITON
|تحويل لون جميع السيارات إلى اللون الوردي
|LLQPFBN
|الحد الأقصى لمهارة استخدام جميع الأسلحة
|PROFESSIONALKILLER
|سيارات تطير
قوارب تطير
|CHITTYCHITTYBANGBANG
FLYINGFISH
|تسريع الحركة لجميع الأشياء
|SPEEDITUP
|زيادة سرعة السيارات
|SPEEDFREAK
|تبطيء الحركة لجميع الأشياء
|SLOWITDOWN
|زيادة دقة التصويب داخل السيارة
|OUIQDMW
|مهاجمة المشاة لك
|FOOOXFT
|صحة كبيرة لا نهائية
أكسجين بلا نهاية
|BAGUVIX
CVWKXAM
طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندريس اخر اصدار
يمكن تحميل لعبة جاتا سان اندريس 2024 GTA San Andreas اخر اصدار لأجهزة الكمبيوتر أو اجهزة التليفون المحمول كالآتي:-
- التحميل للكمبيوتر من خلال المتصفح الخاص بك واكتب لعبة GTA San Andreas وقم بالتحميل.
- أو من خلال الموبايل سواء الأندرويد أو الايفون من خلال التوجه إلى جوجل بلاي أو أب ستور.
- أكتب في البحث لعبة جاتا سان اندريس GTA San Andreas.
- ثم اضغط على تحميل وانتظر حتى اكتماله.
- قم بتثبيت اللعبة على جهازك واستمتع باللعبة.