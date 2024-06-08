“كل الشفرات بين ايديك” شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 للأسلحة والصحة والسيارات.. مضمونة 💯

مع دخول الإجازة لجميع الطلاب من الكبار والصغار وزاد البحث عن شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 وعن طريقة تنزيلها سواء على أجهزة الكمبيوتر أو على الهواتف المحمولة المختلفة سواء أندرويد أو آيفون، وذلك حيث تعتبر لعبة جاتا سان اندريس هي واحدة من أهم وأفضل الألعاب الإلكترونية التي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة نظراً لواقعيتها وطريقتها المحمسة والمشجعة للجميع.

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024

كل من يلعب تلك اللعبة يسعى إلى معرفة أكبر عدد ممكن من شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 حيث تساعد تلك الشفرات اللاعب على الارتقاء بمستواه، ومن أهم وأفضل الأكواد هي:-

للحصول على حزمة أسلحة (1) PROFESSIONALSKIT وضع العصابات في أي مكان في اللعبة ONLYHOMIESALLOWED للحصول على حزمة أسلحة (2) UZUMYMW محادثة البنات للاعب BEKKNQV للحصول على حزمة أسلحة (3) LXGIWYL جذب جميع الأشخاص لعصابتك SJMAHPE لإنهاء مطاردة الشرطة أياً كان عدد النجوم TURNDOWNTHEHEAT سيارات مخفية WHEELSONLYPLEASE لجعل جسم اللاعب نحيف KVGYZQK تحويل لون جميع السيارات إلى اللون الأسود IOWDLAC تفعيل مطاردة الشرطة لأعلى مستوى BRINGITON تحويل لون جميع السيارات إلى اللون الوردي LLQPFBN الحد الأقصى لمهارة استخدام جميع الأسلحة PROFESSIONALKILLER سيارات تطير قوارب تطير CHITTYCHITTYBANGBANG FLYINGFISH تسريع الحركة لجميع الأشياء SPEEDITUP زيادة سرعة السيارات SPEEDFREAK تبطيء الحركة لجميع الأشياء SLOWITDOWN زيادة دقة التصويب داخل السيارة OUIQDMW مهاجمة المشاة لك FOOOXFT صحة كبيرة لا نهائية أكسجين بلا نهاية BAGUVIX CVWKXAM

طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندريس اخر اصدار

يمكن تحميل لعبة جاتا سان اندريس 2024 GTA San Andreas اخر اصدار لأجهزة الكمبيوتر أو اجهزة التليفون المحمول كالآتي:-