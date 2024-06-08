“كل الشفرات بين ايديك” شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 للأسلحة والصحة والسيارات.. مضمونة 💯

أحمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“كل الشفرات بين ايديك” شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 للأسلحة والصحة والسيارات.. مضمونة 💯
شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024

مع دخول الإجازة لجميع الطلاب من الكبار والصغار وزاد البحث عن شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 وعن طريقة تنزيلها سواء على أجهزة الكمبيوتر أو على الهواتف المحمولة المختلفة سواء أندرويد أو آيفون، وذلك حيث تعتبر لعبة جاتا سان اندريس هي واحدة من أهم وأفضل الألعاب الإلكترونية التي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة نظراً لواقعيتها وطريقتها المحمسة والمشجعة للجميع.

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024

كل من يلعب تلك اللعبة يسعى إلى معرفة أكبر عدد ممكن من شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 حيث تساعد تلك الشفرات اللاعب على الارتقاء بمستواه، ومن أهم وأفضل الأكواد هي:-

للحصول على حزمة أسلحة (1)PROFESSIONALSKITوضع العصابات في أي مكان في اللعبةONLYHOMIESALLOWED
للحصول على حزمة أسلحة (2)UZUMYMWمحادثة البنات للاعبBEKKNQV
للحصول على حزمة أسلحة (3)LXGIWYLجذب جميع الأشخاص لعصابتكSJMAHPE
لإنهاء مطاردة الشرطة أياً كان عدد النجومTURNDOWNTHEHEATسيارات مخفيةWHEELSONLYPLEASE
لجعل جسم اللاعب نحيفKVGYZQKتحويل لون جميع السيارات إلى اللون الأسودIOWDLAC
تفعيل مطاردة الشرطة لأعلى مستوىBRINGITONتحويل لون جميع السيارات إلى اللون الورديLLQPFBN
الحد الأقصى لمهارة استخدام جميع الأسلحةPROFESSIONALKILLERسيارات تطير

قوارب تطير

CHITTYCHITTYBANGBANG

FLYINGFISH

تسريع الحركة لجميع الأشياءSPEEDITUPزيادة سرعة السياراتSPEEDFREAK
تبطيء الحركة لجميع الأشياءSLOWITDOWNزيادة دقة التصويب داخل السيارةOUIQDMW
مهاجمة المشاة لكFOOOXFTصحة كبيرة لا نهائية

أكسجين بلا نهاية

BAGUVIX

CVWKXAM

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024
شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024

طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندريس اخر اصدار

يمكن تحميل لعبة جاتا سان اندريس 2024 GTA San Andreas اخر اصدار لأجهزة الكمبيوتر أو اجهزة التليفون المحمول كالآتي:-

  • التحميل للكمبيوتر من خلال المتصفح الخاص بك واكتب لعبة GTA San Andreas وقم بالتحميل.
  • أو من خلال الموبايل سواء الأندرويد أو الايفون من خلال التوجه إلى جوجل بلاي أو أب ستور.
  • أكتب في البحث لعبة جاتا سان اندريس GTA San Andreas.
  • ثم اضغط على تحميل وانتظر حتى اكتماله.
  • قم بتثبيت اللعبة على جهازك واستمتع باللعبة.
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معلومات الكاتب
أحمد

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