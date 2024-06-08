بنسبة نجاح تاريخية.. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية من قبل الوزارة عبر هذا الرابط الرسمي.. شوف نتيجتك الان

تواجه الكثير من الطلاب في محافظة القليوبية انتظار محموم لصدور نتائج الشهادة الإعدادية بنهاية العام، بعد أن تم الإعلان عن نتائج المحافظات الأخرى في الجمهورية، وتحديد مواعيد التظلمات والامتحانات النهائية، لذلك من خلال هذا المقال وعبر موقعنا المتميز والموثوق في اصدار كافة نتائج المحافظات المختلفة داخل الجمهورية سوف نوفر لكم الرابط الرسمي لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية، فقط تابعونا.

رابط استخراج النتيجة

توجه إلى رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

ثم انتقل للقسم المخصص للاستعلام عن نتائج الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني لعام 2024.

بعد ذلك، اكتب اسم الطالب الذي ترغب في استعراض نتيجته ورقم جلوسه.

ولاحقا اضغط على علامة الاستعلام.

ستظهر نتيجة الطالب وتفاصيل درجاته في كل مادة، بالإضافة إلى المجموع الكلي لدرجاته على الشاشة في لحظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية بيان حديث يعلن عن اكتمال عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسي، وإعداد النتائج النهائية بعد مراجعة درجات الطلاب، وبناء عليه، سيتمكن جميع الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية لنتائج الصف الثالث الإعدادي، وتشير النتائج الأولية للطلاب إلى أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 93%، بينما وصلت إلى 91% في مادة الرياضيات، و90.5% في مادة العلوم، و90.6% في مادة اللغة الإنجليزية.