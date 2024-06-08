“إيربودز الغلابة” سماعات لاسلكية جديدة بمميزات جبارة وسعر لا يُصدق!

أصبحت شركة ريلمي متصدرة جميع الأسواق العالمية بمنتجاتها من الهواتف الذكية والسماعات والساعات الذكية ذات المواصفات والمميزات الرائعة، ومؤخراً أطلت علينا بسماعة ذكية ذات مواصفات لا مثيل لها بل وأصبحت تنافس بها سماعات أبل العالمية، ومنذ الإعلان عن اقتراب موعد نزولها في الأسواق بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات تلك السماعة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أحدث سماعات من Realme بديلة لـ Apple AirPods.

مواصفات ومميزات سماعة Realme buds air 6

تشتمل سماعة Realme buds air6 على العديد من المواصفات والمميزات التي جعلت الكثير يرغب في اقتنائها أبرزها ما يلي:

أنها تدعم شكل مماثل تماماً لسماعات أبل في الشكل والبراعم، وكذلك أيضاً تمنحك الراحة التامة عند ارتدائها.

ومن أهم مميزات تلك السماعة أنها تدعم خاصية مقاومة الماء والرذاذ وذلك لتحمل التعرق الزائد أثناء ممارسة التمارين الرياضية عند ارتدائها.

كما تدعم أيضاً صوت نقي وواضح وعالي وتدعم خاصية مانع الضوضاء والازعاج وتمنحك صوت مسموع بوضوح.

وأيضا تدعم بطارية قوية يمكنها العمل لساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات دون الحاجة إلى شحن.

كذلك أيضاً تتوافر تلك السماعة بالوان عصرية وشيك وهي الفضي والأخضر لتناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وأيضا تدعم بلوتوث وواي فاي لسهولة نقل وتحميل الموسيقى المفضلة لديك.

ومن أبرز وأهم مميزاتها أيضاً أنها تعمل لا سلكيا عن بعد عشرات المترات.

سعر سماعة Realme buds air 6

ويعد سعر سماعة Realme buds air 6 من أهم مميزاتها والتي تعد أقوى منافس لأسعار سماعات أبل: