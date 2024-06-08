اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 بعموم المحافظات عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

ما زال البحث جاري من جانب جميع المواطنين في مختلف المحافظات العراقية حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024، حيث تأخر إعلان الوجبة السابعة بشكل كبير جداً والجميع منتظره بفارغ الصبر، حيث تعتبر تلك الرعاية هي دعم مقدم من جانب الحكومة العراقية للمواطنين الأكثر احتياجاً وهي بمثابة طوق نجاة يساعدهم في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وإليكم تفاصيل الموعد الرسمي لإعلان تلك الوجبة الأخيرة وكذلك رابط الاستعلام عن الكشوفات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024

حتى الآن لم تقم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 بجميع المحافظات حيث ما زال العمل من داخل الوزارة جاري على فرز وإعداد كشوفات المشمولين لهذه الوجبة السابعة والأخيرة وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قد اقتربت بالفعل من الانتهاء من الفرز وإعلان الكشوفات، ولكن أيضاً حتى الآن لم يتم توفير التخصيص المالي من وزارة المالية العراقية لهذه الوجبة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الوجبة خلال الأيام المقبلة ويآمل الجميع في أن يكون الإعلان قبل عيد الأضحى المبارك الموافق 15 يونيو المقبل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالعيد لجميع المواطنين.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

فور إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-