“حملها الآن”.. كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

د. فاطمة سيد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“حملها الآن”.. كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن آلية الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وقد ترقب العديد من المواطنين في العراق صدور قائمة المستفيدين للدفعة الأخيرة، حيث يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى دعم المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية ومواجهة التحديات الاقتصادية، وفي هذا المقال عبر موقعنا البديل، سنقدم لكم كافة التفاصيل وفقًا لما تم الإعلان عنه حول الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع مظلتي المعتمد، فتابعونا لمزيد من التفاصيل.

إجراءات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن طريقة التحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة، حيث يمكن للأفراد التحقق من أهليتهم للبرنامج والدفعة السابعة من المنحة عبر الإنترنت من خلال منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع منصة مظلتي.
  2. اختيار خدمات المساندة الاجتماعية من القائمة الرئيسية.
  3. تحديد المحافظة.
  4. اختيار رقم الدفعة التي ينتمي إليها المستفيد.
  5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.
  6. الضغط على زر البحث لإظهار نتيجة الأهلية.
  7. البحث عن قوائم الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية بعد ظهور النتائج.

معايير استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق تشمل عدة معايير، وهي كما يلي:

  • يجب أن يكون المتقدم لبرامج الرعاية مقيمًا دائمًا في العراق.
  • يجب أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.
  • يجب أن يتجاوز عدد أفراد عائلة المتقدم للبرنامج 4 أشخاص.
  • يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.
  • يجب ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.
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معلومات الكاتب
د. فاطمة سيد

كاتبة ومدونة، أعمل بالتدريس، وحاصلة على دكتوراة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية جامعة عين شمس.

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