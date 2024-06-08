أعرف الأن ..نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني عبر natiga.qalubiaedu.org

بناءً على التطورات الحديثة في محافظة القليوبية، يسر الجميع أن يتم الإعلان رسمياً عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بالترم الثاني، هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في المنظومة التعليمية بالمحافظة لضمان استمرار تطوير وتحسين مستوى التعليم لطلاب المرحلة الإعدادية، يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء لجان التصحيح والمراجعة من أعمالها الخاصة بأوراق إجابات الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقد تم اعتماد النتيجة رسمياً من جانب السيد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مما يؤكد على الدعم المستمر من القيادة التنفيذية بالمحافظة لتطوير العملية التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية

في هذه الأيام، تشهد محافظات مصر المختلفة إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي وكما هو معتاد، فإن طلاب محافظة القليوبية يترقبون الإعلان عن نتيجتهم بفارغ الصبر، وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية بالغة في مسيرتهم التعليمية وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإشارة إلى الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن النتيجة، والذي يتيح للطلاب والطالبات التعرف على درجاتهم بسهولة ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار أيقونة “نتيجة الصف الثالث الإعدادي”.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

اوائل الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية للعام الدراسي 2023-2024 للترم الثاني يعد إنجازًا كبيرًا للعملية التعليمية بالمحافظة، فقد أعلن السيد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن نسب النجاح المرتفعة لهذا العام، والتي بلغت 81.6% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات البالغ 111,750، كما تم اعتماد نسب النجاح للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 78.88%، وللمكفوفين بنسبة 100%، وللطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الصم وضعاف السمع بنسبة 96% وهذه النسب المرتفعة تعكس الجهود المبذولة من قبل الإدارات التعليمية والمعلمين، إلى جانب التحفيز والدعم المستمر من القيادة التنفيذية بالمحافظة وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للترم الثاني، مما يُعد تكريمًا لهؤلاء الطلبة المتفوقين الذين حققوا هذا الإنجاز المشرف.