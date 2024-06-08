“جودة HD”.. استقبل الآن تردد قناة كراميش كيدز karameesh على الأقمار الصناعية 2024

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ممتع وترفيهي يناسب جميع الأعمار الصغيرة، كما تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية التعليمية والترفيهية التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزز قيمهم الإيجابية، من خلال موقعنا البديل، سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة كراميش وطريقة ضبطه، لذا تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات.

تثبيت تردد قناة كراميش كيدز على الأقمار الصناعية 2024

للاستمتاع ببرامج قناة كراميش عبر الأقمار الصناعية، يمكنك ضبط ترددها على النايل سات وعرب سات، إليك ترددات قناة كراميش على النايل سات وعرب سات:

تردد قناة كراميش على النايل سات:

التردد: 11430 ميجاهيرتز.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: عالية الدقة (HD).

تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد: 11390 ميجاهيرتز.

تصحيح الخطأ: 6/7.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: عالية الدقة (HD).

استقبال قناة كراميش على تلفازك

يمكن للمشاهدين الصغار الاستمتاع بمحتوى قناة كراميش والاستمرار في متابعة مغامرات شخصياتهم المفضلة والمسابقات الممتعة عبر الأقمار الصناعية، ولتثبيت قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع هذه الخطوات السهلة:

اضغط على زر “Menu” على الريموت الخاص للوصول إلى قائمة الإعدادات. اضغط اختيار “توليف يدوي” من القائمة. اختر “إضافة تردد جديد” من قائمة الترددات. حدد القمر الصناعي المناسب. اضبط التردد المحدد لقناة كراميش. اضغط على “بحث” للبحث عن القناة. بمجرد العثور على القناة، اضغط على “حفظ” لحفظ القناة. اضغط على “خروج” للخروج من قائمة الإعدادات.

بهذه الطريقة، سيتم تثبيت قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بك، ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة برامجها الممتعة على مدار اليوم.