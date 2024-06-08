HERE “مبروووك النجااااح” لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

اعتمد السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 ترم ثاني وتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتيجة، وجاء ذلك عقب انتهاء لجان تصحيح داخل كنترولات جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من كافة إجراءات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، ويسعى الجميع إلى معرفة الرابط الصحيح وخطوات الاستعلام عن النتيجة والتي نقدمها لكم بالتفصيل في هذا المقال.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

تم تفعيل لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني أمام جميع الطلاب في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويمكن استخراج النتيجة كالآتي:-

أولاً: يتم التوجه إلى بوابة محافظة القليوبية الإلكترونية أو موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .

. أو يمكن الاستعلام عن النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس من خلال موقع نتيجة نت .

. ثانيًا: تحديد نتيجة الترم الثاني من الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024.

ثالثًا: كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

رابعًا: الضغط على بحث.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2024

قام اللواء عبد الحميد الهجان باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2024 الترم الثاني رسمياً بنسبة نجاح 81.6% بالنسبة للتعليم العام من إجمالي عدد طلاب 111 ألف و750 طالب وطالبه تقدموا للامتحانات وحضر منهم نحو 111 ألف و35 طالب وطالبه نجح نحو 90ألف و602 طالب وطالبه، وتم اعتماد نتيجة التعليم المهني بنسبة نجاح 78.88% من إجمالي طلاب تقدموا بنحو 1686 وحضر منهم 1592 واستطاع النجاح نحو 1255 طالب وطالبة، وكذلك اعتمد نتيجة الاعدادية لضعاف السمع والصم بنسبة نجاح 96% من إجمالي 50 طالب وطالبة نجح منهم 48 طالب، وتم اعتماد نتيجة الاعدادية للمكفوفين بنحو 100% من إجمالي عدد 7 طلاب نجحوا جميعهم.

بعد ترقب وطول انتظار أعلنت محافظة القليوبية عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بشكل رسمي حيث تم اعتمادها في الدقائق القليلة الماضية، وأصبح الآن من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الإلكتروني يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وذلك من خلال الاسم أو رقم جلوس الطالب، حيث تم رفع النتيجة بشكل كامل الآن، وفي حال عدم المقدرة على استعلام النتيجة يمكنكم ترك تعليق به رقم جلوس الطالب وسنقوم بإعلامكم بالنتيجة.