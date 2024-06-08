«عاااجل».. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية بعد قليل.. تابعنا لحظة بلحظة لاستخراج النتيجة

زادت استفسارات الطلاب المتزايدين عن طريق محركات البحث مثل جوجل حول معرفة نتيجة الامتحانات للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني من العام 2024، مع استخدام رقم الجلوس للوصول إليها، ويأتي هذا الاهتمام بعد ظهور استعلامات مماثلة في العديد من المحافظات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية بوضوح عن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني بمجرد تصديقها رسميا من قبل السلطات المحلية. باستمرار متابعتنا لموقع الأخبار “البديل”، سنوفر لكم جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بهذا الموضوع.

توزيع الدرجات

عند استعراض توزيع الدرجات للمواد الأساسية للصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني من عام 2024، وجد أن توزيع الدرجات كان كما يلي:

تم توزيع حوالي 80 درجة لمادة اللغة العربية.

بلغ توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية حوالي 60 درجة.

وصل توزيع درجات مادة الدراسات إلى حوالي 40 درجة.

بينما بلغ توزيع درجات مادة الرياضيات حوالي 60 درجة.

وتوزيع درجات مادة العلوم وصل إلى حوالي 40 درجة.

وبذلك، بلغ المجموع الكلي للدرجات حوالي 280 درجة.

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