«عاااجل».. ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية بعد قليل.. تابعنا لحظة بلحظة لاستخراج النتيجة

زادت استفسارات الطلاب المتزايدين عن طريق محركات البحث مثل جوجل حول معرفة نتيجة الامتحانات للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني من العام 2024، مع استخدام رقم الجلوس للوصول إليها، ويأتي هذا الاهتمام بعد ظهور استعلامات مماثلة في العديد من المحافظات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية بوضوح عن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني بمجرد تصديقها رسميا من قبل السلطات المحلية. باستمرار متابعتنا لموقع الأخبار “البديل”، سنوفر لكم جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بهذا الموضوع.
توزيع الدرجات
عند استعراض توزيع الدرجات للمواد الأساسية للصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني من عام 2024، وجد أن توزيع الدرجات كان كما يلي:
- تم توزيع حوالي 80 درجة لمادة اللغة العربية.
- بلغ توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية حوالي 60 درجة.
- وصل توزيع درجات مادة الدراسات إلى حوالي 40 درجة.
- بينما بلغ توزيع درجات مادة الرياضيات حوالي 60 درجة.
- وتوزيع درجات مادة العلوم وصل إلى حوالي 40 درجة.
- وبذلك، بلغ المجموع الكلي للدرجات حوالي 280 درجة.
رابط الاستعلام عن النتيجة
- في البداية، يرجى الولوج إلى صفحة الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية، وذلك من خلال الزيارة المباشرة لموقع الإنترنت أو عبر الوصول إلى صفحة نتائج الامتحانات الإلكترونية.
- بعد ذلك، يجب عليك تحديد المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها، وهي “القليوبية” في هذه الحالة، وذلك باتباع الخطوات الموضحة على الصفحة الرئيسية.
- ثالثا وليس آخرا، يتوجب عليك إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس بشكل دقيق في الحقول المخصصة لذلك، والتأكد من صحتها قبل الاستمرار.
- وفور الانتهاء من ذلك، يطلب منك النقر على زر الاستعلام الموجود أمامك لإتمام العملية.
- وفي الختام، سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتائجه بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الإجراءات السابقة المتبعة.