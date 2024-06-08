بدل ميطلعو في الحر.. تردد قناة طيور الجنه الجديد لتسلية الاطفال تحت التكييف.. نزلها وخليهم يتبسطو

mariam ali تاريخ النشر آخر تحديث تصنيف تردد القنوات
بدل ميطلعو في الحر.. تردد قناة طيور الجنه الجديد لتسلية الاطفال تحت التكييف.. نزلها وخليهم يتبسطو
تردد طيور الجنه 2024 الجديد

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تأسست في تركيا عام 2008، وانتشرت بسرعة لتصبح واحدة من أكثر القنوات شعبية في العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية الموجهة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، مثل الأناشيد الإسلامية، والألعاب التفاعلية، والرسوم المتحركة التعليمية، يهدف برنامجها إلى تعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية بطريقة ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت، وتمتلك القناة شعبية كبيرة بين الأسر العربية لما تقدمه من محتوى مناسب ومسلي للأطفال، وتعتبر واحدة من الوسائل الهامة في تربية الأطفال على القيم الدينية والأخلاقية.

مميزات قناة طيور الجنه

قناة طيور الجنة للأطفال تعتبر واحدة من القنوات الأكثر شهرة وشعبية بين الأطفال وأولياء الأمور على مستوى العالم العربي، من بين مميزاتها البارزة:

  • تقدم قناة طيور الجنة محتوى تربوي ممتع ومسلي يجمع بين التعليم والترفيه، مما يساعد في تطوير قدرات الأطفال بطريقة مبتكرة ومسلية.
  • تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقى التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال اللغوية والحركية، وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع الفن والموسيقى.
  • تتميز القناة بوجود شخصيات كرتونية محببة ومعبرة تلفت انتباه الأطفال وتحفزهم على المشاهدة والتعلم.
  • تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التي تغطي مختلف الجوانب الحياتية للأطفال، بما في ذلك التعليم الأكاديمي، والقيم الأخلاقية، والمهارات الاجتماعية.
  • تتميز القناة بجودة عالية في الإنتاج والتصوير، مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة ومرضية للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.
تردد طيور الجنه 2024 الجديد
تردد طيور الجنه 2024 الجديد

تردد قناة طيور الجنه

  • التردد: 11274.
  •  القمر الصناعي: النايل سات.
  •  معدل الترميز: 27500.
  •  معامل الاستقطاب: أفقي.
  •  تصحيح الخطأ: 3/4.
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معلومات الكاتب
mariam ali

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