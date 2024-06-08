“نتيجتك عندنا” لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية الترم الثاني برقم الجلوس

في إطار الجهود المستمرة لتطوير التعليم وتحفيز الطلاب، اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2023 / 2024. وتم ذلك في حضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي. وبلغت نسبة النجاح الملفتة 783.7% للإعدادية العامة بالدور الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية

من جانبه، صرح وكيل الوزارة بأن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الأول بلغ 85716، حيث نجح 71734 طالبا، وبلغ عدد الطلاب في الدور الثاني 1396 وأما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأدائها 3511 طالبا، نجح منهم 2404، لتبلغ نسبة النجاح فيها 69.6%. وبالنسبة للتلمذة الصناعية، فقد تقدم 177 طالبا، وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%. وأما نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالبا، وبلغت نسبة النجاح فيها 97%. وأخيراً، نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، حيث تقدم 12 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 91.6%.

خطوات استخراج الشهادة الاعدادية الغربية

بعد انتهاء العمليات التصحيحية، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية سيتم الإعلان عن النتائج بالأسماء وأرقام الجلوس في الأيام القادمة للحصول على النتيجة، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية: