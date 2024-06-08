“نسبة النجاح 81.6%” ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني عبر natiga.qalubiaedu.org.. أوائل الشهادة الاعدادية بالقليوبية

تم الإعلان عن أسماء اوائل الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني الآن بشكل رسمي حيث انتهت لجان التصحيح بالمحافظة من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بأوراق إجابات الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، وتم الإعلان عن نسب نجاح الطلاب واعتماد النتيجة رسمياً من جانب السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

اوائل الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

قام السيد اللواء عبد الحميد الهجان باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني رسمياً بنسبة نجاح 81.6% من إجمالي عدد طلاب 111,750 طالب وطالبه، وكذلك اعتمد نسبة نجاح الشهادة الاعدادية المهنية بلغت 78.88%، وتم اعتماد نتيجة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، ومدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، كما تم الإعلان أيضاً اسماء اوائل الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني والذين جاءت أسماءهم على النحو الآتي:-

وجاء توزيع درجات الطلاب بالمحافظة على النحو الآتي:-

اللغة العربية: 40 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني رسمياً يمكن الآن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-