الأن رسمياً..ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

شهد الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حالة من القلق والترقب حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية للفصل الدراسي الثاني من العام 2024، فقد أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام في شهر مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن النتائج، وفي الساعات القليلة الماضية وتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية رسميًا وفي هذا المقال، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول هذه النتيجة المنتظرة، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الطلبة وأولياء الأمور في المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية للفصل الدراسي الثاني من عام 2024 رسميًا، وقد بلغت نسبة النجاح في الامتحانات 83.77% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين والذين بلغ عددهم نحو 85,716 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من قِبل لجان الكونترول، اعتمد الأستاذ الدكتور طارق نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الحالي، كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 69.6%، وبلغت نسبة النجاح للطلاب المكفوفين 91.6%، في حين بلغت نسبة النجاح للطلاب الصم وضعاف السمع 97%، وقد أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الأستاذ ناصر حسن، بحرص لجان التصحيح على ضمان حصول كل طالب وطالبة على حقوقهم كاملة. كما هنأ السيد المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية عبر مكالمات هاتفية، وسيتم الكشف عن أسماءهم في المستقبل القريب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية للعام الدراسي 2024 الفصل الدراسي الثاني، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

توجه مباشرة إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عبر الرابط التالي: [رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية] أو يمكنك الدخول على بوابة نتيجة نت على الإنترنت. في الموقع، انقر على خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024 ترم ثاني”. أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك. اضغط على “عرض النتيجة” أو “بحث” لعرض نتيجة الطالب.

يمكنك من خلال هذه الخطوات البسيطة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية للفصل الدراسي الثاني من عام 2024 باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه وهذا الموقع سيوفر لك نتيجة الامتحان بشكل مباشر وفوري.