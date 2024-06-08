“الجديد كله عندنا”.. طريقة عمل دبابيس الدجاج بصوص الترياكي والزنجبيل على أصولها

تتميز وصفة دبابيس الدجاج بصوص الترياكي والزنجبيل بمزيجها الفريد من النكهات الشهية والمغذية، كما تعتبر هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لتحضير وجبة سريعة ولذيذة تناسب جميع أفراد العائلة، ويتميز صوص الترياكي بتوازن نكهات الصويا والعسل والخل مع لمسة من الزنجبيل المنعشة، مما يمنح الدجاج نكهة فريدة ولذيذة، وتعتبر هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لوجبة غداء أو عشاء سريعة التحضير ومشبعة بالبروتينات والنكهات الطبيعية.

وصفة لأفخاذ الدجاج بصوص الترياكي والزنجبيل

لعمل هذه الوصفة المميزة يجب تحضير هذه المكونات أولًا:

كيلو من دبابيس دجاج.

1/4 كوب صلصة الصويا.

1/4 كوب خل الأرز.

1/4 كوب سكر بني فاتح.

2 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور طازج.

1 فص ثوم مبشور.

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي.

بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري).

طريقة عمل دبابيس الدجاج بصوص الترياكي والزنجبيل

بعد تجهيز المكونات السابقة، عليك اتباع الخطوات التالية لتحضير هذه الوصفة: