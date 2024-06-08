الان استقبل تردد قناة الحج السعودية على جميع الاقمار الصناعية د 2024 

قناة الحج السعودية تُعتبر من أهم المنصات الإعلامية التي تغطي مراسم الحج، والعمرة على مدار العام، تقوم القناة ببث مباشر ومتواصل لجميع الشعائر والطقوس التي تتم في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، من أبرز ما تقدمه القناة، البث المباشر لصلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء في المسجد الحرام، بالإضافة إلى نفل مناسك العمرة والحج في مختلف مراحلها كالطواف والسعي والوقوف بعرفات، مع تغطية خطب وبيانات المسؤولين الدينيين والحكوميين ذات الصلة بالحج، ولقاءات مع حجاج من مختلف أنحاء العالم، معلومات تفصيلية عن برامج الحج وتسهيلات الخدمات للحجاج.

تردد قناة الحج السعودية 2024:

تُبث قناة الحج السعودية على عدة أقمار صناعية ويمكن ضبط تردداتها بسهولة، كما أنها متاحة أيضًا عبر الإنترنت للمشاهدة عن بُعد، وتحظى بمتابعة كبيرة خاصة خلال مواسم الحج والعمرة من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة الحج عبر القمر نايل سات:

تردد قناةالحج : 12015.

المعدل الترميز: هو 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة:HD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الحج عبر القمر عرب سات

تردد قناةالحج السعودية: 12149.

المعدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي .

الجودة: sD

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت قناة الحج السعودية:

هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتثبيت قناة الحج السعودية على الجهاز:

1. اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” في وحدة التحكم عن بعد.

2. من القائمة الرئيسية، حدد خيار “إضافة قناة جديدة” أو ما شابه ذلك.

3. أدخل التردد والبيانات الفنية الخاصة بقناة الحج السعودية التي سبق ذكرها.

4. اضغط على زر “بحث” أو “ضبط” والانتظار لبضع ثوان حتى يتم العثور على القناة وتحميلها.

5. بمجرد العثور على القناة، اختر “حفظ” لإضافتها إلى قائمة القنوات على الجهاز.