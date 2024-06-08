رسمياً| نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس أعرف نتيجتك في ثواني الآن

نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح برقم الجلوس في ثواني الآن من خلال موقعكم الإلكتروني البديل، الذي يكشف لكم تفاصيل نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2023، بعدما اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح النتيجة النهائية للدور الأول، وذلك في ظهر يوم السبت الموافق الثامن من شهر يونيو 2024، الذي ذكر أن نسبة النجاح هذا العام جيدة، لذا نوضح لكم في السطور التالية خطوات التعرف على درجات الترم الثاني إلكترونيًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس

أوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح اليوم أن نتائج الشهادة الإعدادية متوفرة إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة مطروح، فيما أكدت أن عدد من يرغب في معرفة نتيجته وفقا إلى من تقدموا إلى الامتحانات وصل إلى 11 ألف ونصف تقريباً، على جانب آخر أكدت المديرية أنها لم ترصد أي مخالفات أو تجاوزت أثناء فترة امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي مطروح 2024 برقم الجلوس

يحصل طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي على درجاتهم اليوم السبت الثامن من يونيو الجاري بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم من إعلان كافة نتائج الشهادة الإعدادية المصرية لهذا العام، وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح اخر المحافظات التي تعلن عن النتيجة، لهذا يمكن الآن للطلبة والطالبات استخراج النتيجة النهائية اليوم عن طريق التالي:

الدخول على موقع نتيجة نت .

. اختيار محافظة مطروح.

الدخول على نتائج الصف الثالث الاعدادي.

الدور الأول 2024.

أكتب رقم الجلوس.

الضغط على النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس أعرف نتيجتك في ثواني الآن.