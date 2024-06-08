استقبل الان تردد قناة كراميش الجديد 2024 بأعلى جودة

يعتبر تردد قناة كراميش من أهم الترددات التي تتزايد عمليات البحث عنها بشكل كبير جدًا وذلك من قبل الأمهات والآباء، إذ تتميز القناة بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، الأمر الذي يساعد على تلبية مختلف ميولهم، كما أن القناة حققت قاعدة جماهيرية مميزة وكبيرة جدًا وذلك منذ إطلاقها وذلك بفضل اختيارها للبرامج بعناية فائقة، كذلك فقد عملت إدارة القناة على تغيير التردد حتى تحسن جودة الصورة وأيضًا تعالج أي مشاكل من الوارد حدوثها مثل التشويش وغيرهم، وسوف نعرض أهم المعلومات الخاصة بالقناة خلال مقالنا.

تردد قناة كراميش

تتميز هذه القناة بأنها من أشهر وأفضل قنوات الأطفال المجانية التي لا تحتاج لدفع أي رسوم اشتراك، كما يمكن لجميع الأشخاص تثبيتها على الجهاز الخاص بهم، وسوف نوضح تردد قناة كراميش فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27400.

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات

بإمكانك تثبيت القناة بكل سهولة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

أشهر أغاني قناة كراميش للأطفال

تقدم قناة كراميش مجموعة من الأغاني الرائعة والمميزة التي يحبها ويفضلها الكثير من الأطفال، وسوف نوضح لكم أبرز هذه الأغاني وأشهرها فيما يلي: