“رسميًا الآن”.. رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر 2024

بدأ الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي الأزهري ينخرطون في جهود بحث مكثفة عن نتائج امتحاناتهم، إذ تم الإعلان عن ظهورها عبر موقع بوابة الأزهر بعد انتهاء عمليات تصحيح الأوراق والمراجعة التي استمرت لمدة 48 ساعة لضمان دقة النتائج، كما تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية قد انتهت في نهاية مايو الماضي، وقد أعرب العديد من الطلاب عن رأيهم في سهولة الاختبارات، التي وجدوها مناسبة لمستواهم.

رابط نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول على نتائجهم بسهولة لعام 2024 للفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط المقدم. النقر على خدمات الأزهر الشريف. اختيار القسم المخصص لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024. تحديد المنطقة التي يتبعها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة. إدخال رقم الجلوس للطالب. النقر على الخانة المخصصة للاستعلام، ثم الانتظار لبضع لحظات حتى يتم عرض نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

بيان درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024

في نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024، تم تحديد الدرجات كما يلي:

درجات مادة القرآن الكريم: 50 درجة.

درجات مادة اللغة العربية: 50 درجة.

درجات مادة الرياضيات: 50 درجة.

درجات مادة التربية الإسلامية: 50 درجة.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

درجات مادة العلوم: 25 درجة.

درجات مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

هذه الدرجات تمثل النتائج النهائية للطلاب في الامتحانات وتعكس أدائهم في كل من المواد المذكورة خلال فترة الامتحانات.