“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر www.gharbeia.gov.eg

ما زال البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور قائم وبشكل كبير جداً حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 الترم الثاني، حيث ظهرت نتيجة الثالث الاعدادي في معظم محافظات الجمهورية بشكل رسمي في خلال الفترة الماضية حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات في الأيام الأخيرة من شهر مايو الماضي وأصبحوا ينتظرون إعلان النتائج، وشهدت الدقائق القليلة الماضية اعتماد نتيجة الاعدادية بمحافظة الغربية رسمياً، نوافيكم بالتفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 ترم ثاني

اعتمد الأستاذ الدكتور طارق نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 الترم الثاني بنسبة نجاح وصلت إلى 83.77% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الذي بلغ نحو 85ألف و716 طالب وطالبه على مستوى جميع الإدارات التعليمية وذلك بعد أن انتهت كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب من خلال لجان الكونترول، كما اعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية 2024 بنسبة نجاح 69.6% وبالنسبة لإعدادية المكفوفين فبلغت نسبة النجاح بها 91.6%، وكذلك تم اعتماد نتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97%، وأشار الأستاذ ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمت على أكمل وجه ممكن لضمان حصول كل طالب وطالبه على حقوقهم كاملة، وهنأ السيد المحافظ أوائل الشهادة الاعدادية من خلال مكالمة هاتفية لهم، وجاءت أسماءهم على النحو الآتي:-

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من خلال إتباع مجموعة الخطوات القادمة:-