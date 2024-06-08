وزعو الحلاوة يلا.. رسميا ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية في كافة المحافظات عبر هذا الرابط الرسمي

تزايدت استفسارات الجمهور حول بوابة الأزهر الإلكترونية ونتائج طلاب عام 2024 بشكل ملحوظ في محرك البحث جوجل، حيث أعلنت الجهات المعنية عن نيتها الكشف عن جزء من النتائج، وما زالت عملية التصحيح وتسجيل الدرجات قائمة ومستمرة، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر، وسوف نقدم لكم في هذا المقال، الذي ينشره موقعنا الإخباري “البديل”، كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة ببوابة الأزهر الإلكترونية ونتائج طلاب عام 2024.

رابط استخراج النتيجة

في البداية، قم بفتح موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للتعرف على نتائج الامتحانات لعام 2024.

ثم، انتقل إلى قسم خدمات الأزهر الشريف.

بعد ذلك، اضغط على رمز النتائج للصف الأول الإبتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024.

من ثم، قم بإدخال المنطقة التعليمية التابعة للطالب.

بعد ذلك، اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب للاطلاع على نتيجة الامتحانات للصف الأول الإبتدائي بالأزهر للعام الدراسي 2024 للفصل الدراسي الثاني.

بعد ذلك، اضغط على رمز الاستعلام لمعرفة نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري للعام الدراسي 2024 في الفصل الدراسي الثاني باستخدام رقم الجلوس واسم الطالب.

بعد ذلك، سيتم عرض نتيجة الامتحانات للصف الأول الإبتدائي للفصل الثاني من العام الدراسي 2024.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في المعاهد الازهرية