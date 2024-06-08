“ظهرت الآن”.. رابط وخطوات استخراج نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

يشهد الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بالأزهر موجة بحث مكثفة عن نتائج الامتحانات الخاصة بهم، حيث صدر إعلان بظهورها على موقع بوابة الأزهر، وذلك بعد أن تم عملية تصحيح الأوراق، ثم عملية المراجعة التي امتدت لمدة 48 ساعة لضمان دقة الدرجات، كما يُذكر أن امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية قد انتهت في نهاية مايو الماضي، وأبدي العديد من الطلاب رأيهم في سهولة الامتحانات التي اعتبروها مناسبة لمستواهم.

رابط استخراج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، يتبع الطلاب عدة خطوات أساسية عبر زيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن تبسيط هذه الخطوات كما يلي:

قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط المُقدم. اختر رابط نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية التي تم إعلانها. أدخل بيانات المرحلة والمحافظة، ثم اكتب رقم الجلوس أو اسم الطالب. اضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة. ستتم عرض نتيجة الامتحانات أمامك.

هذه الخطوات ستساعد الطلاب في الوصول بسهولة إلى نتائجهم دون عناء وذلك من خلال توجيههم للمصادر الرسمية المتاحة عبر الإنترنت.

مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية

مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 هو 490 درجة، حيث يضاف مجموع الترم الأول (245 درجة) إلى مجموع الترم الثاني (245 درجة) للحصول على النتيجة النهائية، وبذلك يكون مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 مساوياً لـ 490 درجة، وهذه هي توزيع الدرجات للمواد المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية: