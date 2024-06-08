“شغلها طول اليوم” تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على النايل سات

يبحث عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء العالم العربي عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على النايل سات، التي تعد من أشهر القنوات العربية التي يبحث عنها المسلمون خلال الأيام الجارية مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة تكبيرات العيد 2024….

وقت تكبيرات عيد الأضحى

حيث يحرص المسلمون على التكبير قبل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة ، ويبدأ المصلون بالتكبير في الساحات والمساجد قبل عيد الأضحى بحوالي 10 دقائق ويستمر التكبير بعد كل صلاة حتى تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق وبعد ذلك ينقطع التكبير.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

تعتبر قناة تكبيرات العيد من أكثر القنوات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة لأنها سنة نبوية حثنا عليها الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وإليكم تردد قناة تكبيرات العيد 2024 …..

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾

الجودة : HD.

التشفير: قناة مفتوحة.

تردد قناة تكبيرات العيد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات