“مبروك النجاح” نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024 من هنا

تصدر خبر ظهور نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024 جميع محركات البحث، وذلك بعدما اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني منذ قليل النيجة الخاصة بنهاية العام للشهادتين الإعدادية والابتدائية في المعاهد الأزهرية، وحرصًا منا على توفير الجهد على الطلاب سوف نوضح لهم كيفية استخراج النتائج بشكل بسيط جدًا من خلال بعض الخطوات، بجانب ذكر مجموعة من الأمور الهامة المتعلقة بالنتيجة والدرجات خلال مقالنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

أصبح بإمكان كافة الطلاب التعرف على نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024 بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة، المتمثلة فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية.

بعدها يتم النقر على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

ثم اختر قسم نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الخاصة بعام 2024

كذلك حدد المنطقة التي يقطن بها الطالب الذي تريد استخراج نتيجته.

بعد ثم يجب كتابة رقم جلوس الطالب.

وأخيرًا انقر على زر الإستعلام وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب أمامك على الشاشة.

مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وتوزيع الدرجات

قام الأزهر الشريف بتحديد المجموع الخاص بالشهادة الإعدادية لهذا العام والتي تكون ثابتة كل عام، حيث أن المجموع الخاص بالشهادة الإعدادية للترم الأول 245 والترم الثاني نفس المجموع، ليصبح المجموع الكلي في كلا الترمين 490 درجة، وسوف نوضح توزيع الدرجات لكل مادة على حدى فيما يلي: