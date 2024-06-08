البنزين بكام النهارده.. تعرف على حقيقة زيادة اسعار البنزين في مصر من جديد..!!

في الوقت الحالي، يشهد العديد من المواطنين في محافظات مصرية مختلفة ارتفاع أسعار الوقود، حيث يتواجد العديد منهم في عمليات بحث مكثفة بخصوص الزيادة المحتملة في سعر البنزين اليوم في مصر، تتردد الشائعات بشكل واسع حول احتمال زيادة أسعار الوقود في البلاد، في حين يستمر سعر البنزين في الاستفادة من دعم كبير من الحكومة، ونحن في موقعنا البديل نسعى لتزويدكم بأحدث أسعار البنزين اليوم، لذا لا تترددوا في متابعة تحديثاتنا للبقاء على علم بالمستجدات.

اسعار البنزين والسولار اليوم

تم إعلان السعر الجديد للسولار في مصر اليوم، حيث بلغت قيمته 10 جنيهات للتر بعد آخر زيادة أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي، وفيما يتعلق بأسعار أسطوانات البوتاجاز، فقد وصلت إلى حوالي 100 جنيه مصري. وفي سياق آخر، وصل سعر طن بنزين 95 إلى 830 دولارا دون احتساب مصاريف الشحن، وبالنسبة لأسعار البنزين اليوم بعد الزيادة الأخيرة، فقد بلغ سعر بنزين 80 اليوم 11 جنيه للتر بعد ارتفاعه بقيمة 10 جنيهات، وأما بنزين 92، فقد ارتفع سعره إلى 12.5 جنيه بعد زيادة قدرها 11.5 جنيه وأخيرا، بنزين 95 وصل سعره إلى 13.5 جنيه بعد زيادة قدرها 12.5 جنيه للتر.

حقيقة زيادة اسعار البنزين

وذكرت الجريدة الرسمية في بيان لها إلى أن هناك زيادة في أسعار الوقود اليوم في مصر، حيث شملت هذه الزيادة البنزين والسولار والمازوت والغاز، ويأتي هذا التغيير كتنفيذ لالتزام تم الاتفاق عليه منذ أكثر من عام مع صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في إطار برنامج للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي، وقد شهد سعر البنزين ارتفاع غير مسبوق له إلى أعلى مستوى له خلال 9 أشهر، بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 20% خلال الصيف الماضي.