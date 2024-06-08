(بجودة عالية) استقبل تردد قناة تكبيرات العيد 2024.. “الله اكبر الله اكبر ولله الحمد”

تردد قناة تكبيرات العيد 2024 يتم البحث عنها بشكل يومي خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك لرغبة المسلمين في كافة أنحاء العالم من إحياء شعائر الله، وعيش أجواء الحج، ومتابعة الحجاج وهم يؤدون مناسك الحج، ويأتي ذلك مع دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، وسنقوم بعرض التردد الذي تبحثون عنه خلال سطور هذا المقال.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

يتزايد البحث عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024 بشكل كبير حيث تتجلى الروحانية في بيوت المسلمين عند سماع التكبيرات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ويسعد المسلمين جميعا برؤية مناسك الحج التي يؤديها الحجاج، ويكون تردد القناة بالشكل التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

اضبط التردد الخاص بالقناة: 12015.

اضبط معدل استقطاب: أفقي.

اضبط معدل ترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطا: ¾.

جودة البث: HD.

تشفير: قناة مفتوحة.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

اضبط التردد الخاص بالقناة: 12149.

اضبط معدل استقطاب: أفقي.

اضبط معدل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

تردد قناة الحج السعودية

نالت قناة الحج السعودية أيضا بحثاً كثيرا خلال هذه الفترة ويرجع ذلك إلى رغبة المسلمين في تشغيلها في المنازل وسيلة لإحياء هذه السنة النبوية، ويكون ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12015

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

تكبيرات العيد 2024

بعد التعرف على تردد قناة تكبيرات العيد 2024، نعرض لكم صيغة التكبيرات التي يقوم جميع المسلمين بترديدها منذ بداية العشر الأواخر الأوائل من ذي القعدة، هذه التكبيرات بالشكل التالي: