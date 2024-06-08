شوف راتبك بعد الزيادة.. رابط الاستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024.. خبر هيفرح الجميع

تقدمت السلطات في الجزائر بخدمة للمواطنين بهدف توفير معلومات حول الزيادة المقررة لمعاشات المتقاعدين لعام 2024 من خلال منصة تقدير معاشات المتقاعدين. يتراوح معدل الزيادة هذا بين 10% كحد أدنى و15% كحد أقصى لكافة الفئات، ويتم حساب هذه النسبة بناء على الراتب الشهري لكل فرد، في هذا النص سوف نقدم استعراض لنسب الزيادة المتوقعة للمعاشات.

طريقة الاستعلام عن الزيادة

بادئ ذي بدء، يجب الانتقال إلى الرابط الإلكتروني المخصص لمنصة تثمين. بمجرد ذلك، سوف تظهر لك رسالة تحتوي على الرابط المطلوب. بعد ذلك، سترى رمز يمكنك استخدامه لإدخال رقم معاشك. من ثم، سوف يطلب منك توضيح تاريخ ميلادك بالتفصيل، يوما بيوم، شهرا بشهر، وسنة بسنة. بعد ذلك، يطلب منك اختيار طريقة الدفع المناسبة. وبعد مراجعة جميع البيانات التي قمت بإدخالها، اضغط على زر تأكيد الخدمة. في النهاية، سوف يتم عرض قيمة معاشك التقاعدي بعد التعديل.

تفاصيل الزيادة في الرواتب