حمل الآن مميزاته خطيرة.. خطوات تحميل تحديث واتساب التحديث الجديد 2024 بعد التحديث الأخير الاخضر

تطبيق واتساب الأخضر يعد إحدى النسخ المعدلة من التطبيق الرسمي واتساب والتي تقدم ميزات إضافية وتخصصات متقدمة للمستخدمين حيث يتميز هذا الإصدار بخيارات تخصيص وحماية الخصوصية المتقدمة بالإضافة إلى إمكانية نقل البيانات وتنزيل القصص والحالات ومع ذلك، يجب على المستخدمين أن يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة لاستخدام التطبيقات المعدلة والتأكد من الامتثال لشروط الاستخدام الخاصة بـ واتساب وسياسات الخصوصية.

تحميل تطبيق واتساب الاخضر

قم بتنزيل ملف APK الخاص واتس اب بلس الأخضر من مصدر موثوق وآمن على هاتفك الذكي.

قبل تثبيت التطبيق وتأكد من تمكين المصادر المجهولة في إعدادات هاتفك حيث يتطلب واتساب بلس الأخضر تثبيتها.

بعد تحميل ملف APK، افتحه واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

بمجرد اكتمال عملية التثبيت ستتمكن من الوصول إلى واتساب بلس الأخضر وتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك.

مميزات تطبيق واتساب الاخضر

واتساب الأخضر أو واتساب بلس الأخضر هو إصدار معدل من تطبيق واتساب الرسمي ويعرف بتقديم العديد من الميزات الإضافية التي قد لا تتوفر في الإصدار الرسمي ومن بين هذه الميزات: