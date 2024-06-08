pdf نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق موقع نتائجنا بالإسم والرقم الامتحاني

يس خالد تاريخ النشر آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
pdf نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق موقع نتائجنا بالإسم والرقم الامتحاني
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

تتزايد عمليات البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق، التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تيسيراً على الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب البلاد خلال الأيام الأخيرة، وإليكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 .

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق، التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث وسط حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أن نسب نجاح الثالث المتوسط 2024 مبشرة ولا داعي للقلق الذي بدأ يظهر على وجوه الكثير من الطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن الوزارة اهتمت بمتالعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات تجنباً لحدوث أي أخطاء في تجميع الدرجات، خاصة وأن الطلاب في حاجة إلى نصف الدرجة ، وتقدم وزير التعليم العراقي بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.

موقع نتائجنا لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2024

  • زيارة الموقع الرسمي لموقع نتائجنا على الإنترنت.
  • اختر نتائج الثالث المتوسط 2024.
  • ثم اختر المحافظة التابع لها الطالب .
  • بعد ذلك ادخل الرقم الإمتحاني للطالب .
  • ثم اضغط على “عرض النتيجة”.
  • سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.
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معلومات الكاتب
يس خالد

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