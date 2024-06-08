pdf نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق موقع نتائجنا بالإسم والرقم الامتحاني

تتزايد عمليات البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق، التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تيسيراً على الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب البلاد خلال الأيام الأخيرة، وإليكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 .

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق، التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث وسط حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها أن نسب نجاح الثالث المتوسط 2024 مبشرة ولا داعي للقلق الذي بدأ يظهر على وجوه الكثير من الطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن الوزارة اهتمت بمتالعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات تجنباً لحدوث أي أخطاء في تجميع الدرجات، خاصة وأن الطلاب في حاجة إلى نصف الدرجة ، وتقدم وزير التعليم العراقي بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.

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