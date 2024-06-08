أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الزبادي في البيت بمكونين فقط وخطوات سهلة جدا

طريقة عمل الزبادي في البيت من الطرق البسيطة التي تقوم بها كثير من السيدات، لأن الزبادي يتميز بكثير من الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان بالنفع، ويفضل تناول الزبادي في وجبة الإفطار والعشاء لأنه خفيف ويحتوي على البكتيريا النافعة للمعدة، ويتميز المصنوع في البيت بأنه لا يحتوي على مواد حافظة تقلل من قيمته الغذائية، كما أن يتميز بالمذاق الطبيعي للبن دون إضافة نكهات صناعية.

طريقة عمل الزبادي في البيت

يزداد اتجاه السيدات خلال الأيام الخالية التي شهدت ارتفاع مبالغ في أسعار المواد الغذائية إلى التجهيز المنزلي للمواد المصنعة، مثل طريقة عمل الزبادي في البيت لأنها تتميز بالبساطة والاعتماد على مكون واحد فقط تحرص كل الأسر على توفير ه في البيوت بشكل يومي آلا وهو اللبن، ويجب تجهيز المقادير التالية:

كيلو من اللبن كامل الدسم.

علبة زبادي بلدي.

خطوات تحضير الزبادي في البيت

يجب العلم أن طريقة عمل الزبادي في البيت تحتاج سعة من الوقت، حيث يتم تجهيزها في يوم وتكون جاهزة على التناول في اليوم التالي، ويتم التجهيز بالخطوات التالية: