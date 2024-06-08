ياترى قبل من كام.. تنسيق التمريض العسكري بنين وبنات في كافة المحافظات في مصر 2024.. اعرف قبل من كام

بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، شهدت الطلبة ارتفاع ملحوظ في الاهتمام بتوجيه التمريض العسكري لعام 2024، وبدأ عدد كبير من الطلبة بالبحث المكثف حول عملية التنسيق لهذا التخصص، متوقعين عدم اختلافها كثيرا عن السنة الماضية، نظرا لتقارب نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي لهذا العام في العديد من المحافظات وسنقوم، عبر موقعنا البديل، بتغطية عملية التنسيق العسكري في جميع المحافظات بشكل موسع.

اهم الاوراق المطلوبة

شهادة ميلاد للحاسوب مصدقة، بالإضافة إلى 4 نسخ منها. شهادة إتمام الدراسة الإعدادية من المدرسة التي يسجل فيها الطالب. إثبات وضعية جنائية للطالب ولولي الأمر إذا مطلوب. 6 صور شخصية بحجم 4×6 على خلفية بيضاء خالية من الزخارف. ملف التقديم المتاح للشراء من وحدة المكتبات، بالإضافة إلى 4 صور من بطاقة ولي الأمر. إلتماس الإلتحاق بالطوابع.

تنسيق التمريض العسكري بنين وبنات

يزداد اهتمام المواطنين المصريين، خاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الاعدادية، بمسألة التنسيق العسكري عبر الإنترنت بمجرد انتهائهم من امتحاناتهم، حيث يسعون لمعرفة المواعيد الفعلية لظهور نتائج التنسيق والشروط اللازمة للتسجيل: