“دلوقتي” لينك شغال نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية برقم الجلوس

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، عن اعتماد نتائج الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2023-2024. تعد هذه النتائج محطة هامة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تعكس مدى التحصيل العلمي والكفاءة التعليمية التي تم تحقيقها خلال العام الدراسي. تأتي هذه النتائج بعد جهد مشترك بين الطلاب والمعلمين والإداريين، لتقديم أداء متميز في الامتحانات، مما يساعد في تقييم المستوى التعليمي والتحصيل العلمي للطلاب.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية

بالنسبة للشهادة الابتدائية، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 194,263، حضر منهم 192,001 طالبًا وطالبة. نجح منهم 158,594 طالبًا وطالبة، مما يعادل نسبة نجاح 82.60%. على الرغم من هذه النسبة العالية، هناك 35,669 طالبًا وطالبة يتعين عليهم خوض امتحانات الدور الثاني لتحسين نتائجهم واجتياز المرحلة بنجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

وفي الشهادة الإعدادية، تقدم للامتحان 177,656 طالبًا وطالبة، حضر منهم 173,448. بلغ عدد الناجحين 133,333 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 67.78%. يواجه 44,321 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الثاني لتحسين أدائهم والتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من التعليم. تعكس هذه النسبة أهمية توفير دعم إضافي للطلاب لتحسين مستواهم التعليمي.

استخراج نتيجة الاعدادية والابتدائية الازهرية

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