عاجل!! تعرف على جميع الشروط الخاصة بالحصول على الجنسية السعودية وخطوات التسجيل في 2024

بعد الموافقة الملكية خلال الفترة الأخيرة، والتي سمحت بفتح باب منح الجنسية السعودية لذوي الكفاءات المتميزة في المملكة، بدأ العديد من الأفراد بالاستفسار عن الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على الجنسية السعودية، ومن المعروف سابقا أن الحصول على الجنسية السعودية كان محصورًا فقط على السعوديين، ولكن القرار الملكي الجديد فتح الباب أمام الأجانب المؤهلين للتقديم.

الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية، تتضمن عملية التقديم الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “أبشر” الإلكتروني. اختر قسم “أبشر للأفراد”. أدخل اسم المتقدم وكلمة المرور ورمز التحقق لإنشاء حساب على المنصة. اختر خيار “خدماتي”. انقر على خيار “حجز موعد”. قدم طلبًا للحصول على الجنسية السعودية. قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

– شهادة الميلاد

– جواز السفر الساري

– صورة من الهوية الوطنية

– عقد الزواج (إذا كان المتقدم متزوجًا)

– شهادة الطلاق (إذا كان هناك طلاق سابق)

– شهادة حسن السيرة والسلوك

حدد التاريخ المفضل لتقديم طلب الحصول على الجنسية. أدخل رقم التسجيل وجميع البيانات المطلوبة. انقر على زر “إرسال”، وسيتم الرد عليك بعد مراجعة الطلب.

معلومات إضافية للحصول على الجنسية السعودية

إليك بعض المعلومات الإضافية المتعلقة بعملية الحصول على الجنسية السعودية:

معايير الأهلية: بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، هناك معايير أهلية يجب استيفاؤها، مثل:

– التمتع بسمعة طيبة

– الاستقرار المالي

– سجل جنائي نظيف

– الالتزام بقيم وقوانين المملكة

المهن المتخصصة: وفقًا للأمر الملكي الأخير، يتم منح الجنسية للأفراد ذوي المواهب والخبرات الاستثنائية في مجالات محددة مطلوبة في المملكة، كما أنه يتم تحديد هذه المهن والصناعات من قبل السلطات السعودية.

موضوعات قد تهمك:

حساب المواطن وخدمات لا تنتهي.. تعرف على كيفية إضافة العنوان الوطني 2024.

متاح الآن بجميع ماكينات الصراف الآلي.. نزول الدعم السكني عن شهر مايو الجاري 2024.

كيفية إضافة تابع في حساب المواطن 2024 تعرف على الخطوات بسهولة ويسر.

تعرف على كيفية وشروط التقديم على دعم برنامج سند محمد بن سلمان بالمملكة السعودية.

جواز السفر الإليكتروني من منصة أبشر 2024.. خدمات لا تنتهي لخدمة وراحة المواطنين.

عملية التقديم: تتضمن عملية التقديم تقديم المستندات المطلوبة واستكمال النماذج اللازمة، وتشمل الوثائق عادة:

– شهادة الميلاد

– جواز سفر ساري المفعول

– بطاقة الهوية الوطنية

– عقد الزواج (إن وجد)

– شهادة الطلاق (إن وجدت)

– شهادة حسن السيرة والسلوك

المراجعة والقرار: بعد تقديم الطلب، يخضع لمراجعة الجهات المختصة، حيث تتضمن هذه العملية تقييم مؤهلات وخلفية مقدم الطلب ومدى ملاءمته للحصول على الجنسية السعودية، كما أن القرار النهائي يتم تحديده من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

المدة والتواصل: يمكن أن تختلف مدة معالجة طلبات الجنسية، حيث يُنصح بالتحقق بانتظام من حالة الطلب عبر القنوات الرسمية التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية، كما قد يتم التواصل مع مقدم الطلب بشأن حالة طلبه أو طلب معلومات إضافية أو الحضور للمقابلات إذا لزم الأمر.