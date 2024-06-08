ااالان “ظهور نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية” LINK بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024 استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، وقد أُعلنت النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها باستخدام رقم الجلوس والاسم، تعكس هذه النتائج الجهود المشتركة التي بذلها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور طوال العام الدراسي، نتمنى لجميع الطلاب الناجحين دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، وأن يكونوا دائما مصدر فخر لأسرهم وأمتهم.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الشهادة الابتدائية هذا العام 194,263 طالبا وطالبة، حضر منهم 192,001 طالبا، وحقق النجاح 158,594 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 82.60%، أما بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني، فقد بلغ عددهم 35,669 طالبا بالنسبة للشهادة الإعدادية، تقدم للامتحانات 177,656 طالبا وطالبة، حضر منهم 173,448 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 133,333 طالبا، بنسبة نجاح 67.78%، وسيتقدم لامتحانات الدور الثاني 44,321 طالبا وطالبة.

برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تشكل نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مرحلة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية، فهي تعكس جهدهم وتحصيلهم الدراسي على مدار العام، كما تعد بداية لمرحلة جديدة من حياتهم التعليمية، تحقيق النجاح في هذه الامتحانات يمهد الطريق أمامهم لمواصلة التعليم في المراحل الأعلى، سواء في المرحلة الثانوية أو الإعدادية الأزهرية، مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحفزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الأكاديمية.

الآن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر

أعرب الدكتور محمد الضويني عن تهنئته الحارة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم المزيد من التفوق والنجاح في مراحلهم التعليمية القادمة، كما حثهم على الاستمرار في الاجتهاد والعمل الدؤوب ليكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر ونشرها عالميا، مشددا على أهمية دورهم في خدمة وطنهم وأمتهم.

رابط متاح بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024

يشهد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية وأولياء أمورهم، حالة من الترقب لمعرفة نتائجهم في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024، بعد اعتماد النتائج من قبل شيخ الأزهر، يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، نقدم لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس، عبر بوابة الأزهر الشريف.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ابدأ بفتح المتصفح الخاص بك والدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.

بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن قسم “خدمات الأزهر الشريف” في الصفحة الرئيسية.

اضغط على “نتائج الامتحانات” لعرض قائمة النتائج المتاحة.

من القائمة الظاهرة، اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024”.

سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة تحتوي على حقول لإدخال البيانات.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

حدد المنطقة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المنسدلة.

بعد ملء جميع الحقول المطلوبة، اضغط على زر “استعلام” لعرض نتيجة الطالب.

ستظهر النتيجة بشكل تفصيلي، تتضمن درجات كل مادة والمجموع الكلي.

تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور وسيلة مريحة وسريعة، للحصول على النتائج دون الحاجة إلى الذهاب إلى المعاهد، هذا يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الازدحام، ويتيح الحصول على النتائج بشكل فوري ودقيق.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

توزعت درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 على المواد كالتالي: