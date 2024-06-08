ليه تشتريه من بره .. طريقة عمل الايس كريم في المنزل مثل المحلات بخطوات بسيطة وسهلة

تزداد رغبة الجميع في تناول المأكولات الباردة والمثلجات في الأيام الحالية التي شهدت ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وبالتالي تبحث الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل الايس كريم في المنزل، لأنها ترغب في توفير منتج يتم تجهيزه في المنزل بجودة عالية، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من النظافة، وهذا بجانب الشق الاقتصادي حيث التوفير شراء المنتجات الغالية الثمن.
طريقة عمل الايس كريم في المنزل
من أسهل الطرق التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة وفي وقت قليل هي، طريقة عمل الايس كريم في المنزل الذي يصبح مفضل في فصل الصيف وأوقات الحر الشديد، وفي البداية نتعرف معًا على مكونات الايس كريم.
- ½ 1 كوب كريمة خفق.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- ذرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة من لون الطعام المفضل.
- 1 كوب من قطع الفاكهة المفضلة.
- ½ كوب سكو بودرة.
خطوات تحضير الايس كريم في المنزل
لا تستغرق طريقة عمل الايس كريم في المنزل وقت طويل، كما أنها لا تطلب أجهزة صعبة ومعقد أو خطوات طويلة وتتلخص الطريقة في التالي:
- في الخطوة الأولى يتم تجهيز معجون الفاكهة التي نستخدمها في مذاق الآيس كريم، حيث من خلال شوكة يتم الضغط على الفاكهة حتى تعطينا قوام المعجون.
- البدء بتحضير وعاء جاف ونظيف ويفضل وضعه في البراد لمدة نصف ساعة حتى يكون بارد
- يتم تحضير نضرب كهربائي قوي.
- نضع كريمة الخفق في الوعاء و معجون الفاكهة والسكر والفانليا والملح.
- ابدأ في تشغيل المضرب على سرعة بسيطة حتى تمتزج كل المكونات.
- استمر في الخفق على سرعة عالية لمدة لا تقل عن 7 دقائق.
- يجب أن يتم الحصول على قوام متماسك حيث يمكنك قلب الوعاء لأسفل ويظل الايس كريم ملتصق في الوعاء.
- ضع الايس كريم في علبة حفظ محكمة الغلق وضعه في الفريزر لمدة 5 ساعات.
- يقدم في بولات مع التزيين بالصوص المناسب.