ليه تشتريه من بره .. طريقة عمل الايس كريم في المنزل مثل المحلات بخطوات بسيطة وسهلة

تزداد رغبة الجميع في تناول المأكولات الباردة والمثلجات في الأيام الحالية التي شهدت ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وبالتالي تبحث الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل الايس كريم في المنزل، لأنها ترغب في توفير منتج يتم تجهيزه في المنزل بجودة عالية، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من النظافة، وهذا بجانب الشق الاقتصادي حيث التوفير شراء المنتجات الغالية الثمن.

طريقة عمل الايس كريم في المنزل

من أسهل الطرق التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة وفي وقت قليل هي، طريقة عمل الايس كريم في المنزل الذي يصبح مفضل في فصل الصيف وأوقات الحر الشديد، وفي البداية نتعرف معًا على مكونات الايس كريم.

½ 1 كوب كريمة خفق.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ذرة ملح.

1 ملعقة صغيرة من لون الطعام المفضل.

1 كوب من قطع الفاكهة المفضلة.

½ كوب سكو بودرة.

خطوات تحضير الايس كريم في المنزل

لا تستغرق طريقة عمل الايس كريم في المنزل وقت طويل، كما أنها لا تطلب أجهزة صعبة ومعقد أو خطوات طويلة وتتلخص الطريقة في التالي: