ظهرت الان.. بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الابتدائية 2024 نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بالاسم

يقبل طلبة الصف السادس الازهري على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الابتدائية 2024، التي من المقرر أن ترفع درجات الطلبة والطالبات في الشهادة الإبتدائية، حيث يتم إتاحة النتيجة في بداية الأمر إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الرسمية، في الساعات التالية لاعتماد النتيجة، ثم بعد ذلك تكون النتائج متوفرة في كل معاهد الأزهر الإبتدائية في كل القرى والمدن.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الابتدائية 2024

تضم البوابة الالكترونية للأزهر الشريف العديد من الخدمات التي يمكن إتمامها عن بعد، وتقدم هذه الخدمات مميزات كثيرًا لكل طلاب الأزهر وتوفر لهم الوقت والجهد، ومن خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الابتدائية 2024، يتم الاستعلام بالخطوات الآتية:

الدخول على بوابة الأزهر الشريف .

في ثواني تفتح وجهة بوابة الأزهر الرئيسية.

للبدء في الاستعلام عن النتيجة اختر أيقونة ” خدمات الأزهر الشريف “.

من أهم الخدمات التي يحتاجها الطلاب خدمة ” نتائج الشهادات الأزهرية “.

من بين الشهادات الموجودة على الموقع حدد الشهادة ” الابتدائية “.

اكتب الاسم ورقم الجلوس.

تظهر لك كل المحافظات المصرية، حدد منها المحافظة التابعة لك.

اخيرًا اختر زر ” عرض النتيجة “.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهر الشريف 2024

تعد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية لسنة 2024 أولى الشهادات التي يخضع لها الطالب في حياته العلمية، حيث يدرس الطالب كل من مادة اللغة الغربية والإنجليزية ومادة الرياضيات والعلوم والدراسات، كما يدري طلاب المعاهد في الأزهر القرآن الكريم والتربية الدينية الإسلامية، وسوف تنتهي النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى أقصى تقدير تكون في بداية الأسبوع القادم، ويكون مجموع درجات الترم الأول من 275 درجة، ومجموع درجات الترمين معًا 550 درجة، يجب أن يحصل الطالب على درجة النجاح التي حددتها المعاهد لكي ينتقل إلى الصف الأول الإعدادي.