مواصفات عالمية وسعر خيالي.. مواصفات وسعر هاتف Oppo A60 الجديد.. العب عليه للصبح مش هيسخن

شهد هاتف Oppo A60 اهتمام واسع وكبير من قبل المستهلكين، حيث تزايدت الاستفسارات حول سعره ومميزاته، يتمتع هذا الهاتف الذكي بشعبية كبيرة بين المشترين، لما يقدمه من خصائص تقنية متطورة تتماشى مع احتياجات الفئة الاقتصادية، يتميز الهاتف بسعره المعقول والمناسب لميزانيات الكثيرين، مما يجعله خيار جذاب في سوق الهواتف الذكية، ويعد Oppo A60 واحدا من أحدث إصدارات الشركة العالمية الشهيرة Oppo، والتي دائما ما تسعى لتقديم تقنيات مبتكرة بأسعار تنافسية، في السطور التالية، سوف نستعرض بالتفصيل كافة المواصفات الفنية للهاتف وسعره، بالإضافة إلى الأسباب التي جعلت منه اختيار مفضل لدى العديد من المستهلكين.

مواصفات الهاتف

يأتي الهاتف بشاشة بقياس 6.5 بوصة، مما يوفر مساحة عرض واسعة ومريحة للمستخدمين، يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، الذي يضمن تجربة مستخدم سلسة وحديثة. زود الهاتف بمعالج قوي من نوع سناب دراجون 680، مما يمنحه أداء متميز في تنفيذ المهام والتطبيقات المختلفة. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل، تتيح للمستخدمين التقاط صور فائقة الجودة والتفاصيل. يحتوي الجهاز على خيارين لمساحة التخزين الداخلية، حيث يمكن للمستخدمين اختيار إما سعة 256 جيجابايت أو 128 جيجابايت، مما يوفر مرونة في تخزين الملفات والتطبيقات. إلى جانب ذلك، تم تجهيز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يضمن أداء سريع وسلس في الاستخدام اليومي. يدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال، مما يتيح للمستخدمين التنقل بين شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع بكل سهولة. تم تصنيع الهاتف باستخدام مزيج متين من الزجاج والبلاستيك والألومنيوم، مما يمنحه مظهر أنيق وقوة تحمل عالية.

سعر الهاتف